Ametnike salamemo viitab, et maksutõus loob majutuses „maksud sõidavad Lätti“ olukorra

Kui uue koalitsiooni maksutõusupakett on üldiselt ühtlaselt jaotatud, mõni protsent siia-sinna, siis majutusasutustel plaanitakse käibemaksu tõsta ligi 2,5 korda. Ehk hotellidele, turismitaludele, lastelaagritele ja teistele lühiajalise öömajateenuse pakkujatele kavatsetakse 2025. aastal senise 9% käibemaksu asemel ühe hoobiga kehtestada 22% üldine käibemaksumäär. See on väga suur, 2,4-kordne maksutõus.