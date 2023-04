PÄEVA TEEMA | Sots: paneme Airbnb-rahva maksma. See hoiab hotellide üüratu maksutõusu ära

Turism on oma olemuselt eelkõige ekspordile suunatud majandusharu, mistõttu koheldakse seda rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks üldjuhul vastavalt ka maksustamisel. Seni oleme majutusasutusi just seepärast madalama käibemaksuga maksustanud – uus valitsus plaanib sellele lõpu tuua, mis on aga ohtlik kogu turisminduse tulevikule.