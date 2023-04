Üks kirjanike maja kõige pikaaegsemaid asukaid on kirjanik ja tõlkija Jelena Skulskaja, kes on veetnud seal valdava osa oma elust. Koos vanematega kolis ta sinna juba 1962. aastal, kui hoone ja selles olevad kirjanike korterid valmis said (aasta hiljem ehk 60 aasta eest avati musta laega saal – toim). Kuigi tema vanemad olid nõukogude inimesed, siis tütart kasvatasid nad eestimeelseks.