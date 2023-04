PÄEVA TEEMA | Mart Võrklaev hotellide maksutõusust: „salajasi memosid“ ei ole olemas. Leedust maksud Lätti ei sõitnud

Kordan veelkord üle põhimõtte, miks me maksutõuse teeme – me oleme aastakümnete kõige raskemas julgeolekuolukorras ja meie kaitsekulud peavad kasvama. Eesti riigi julgeolek on nii meie inimestele, ettevõtetele kui ka turismisektorile täpselt sama oluline ning vajab igaühe panust. Rõhutan ka, et lähtume otsustes rahandusministeeriumi parimast olemasolevast analüüsist, mis näitab, et maksumuudatuse tulemusel laekuks riigieelarvesse rohkem raha kui varasemalt.