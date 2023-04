TalTechi lektor: plagiaaditõrjetarkvara, suulised eksamid... ChatGPT vastu on hariduses rohtu

Õppejõu igapäevaelu võib üsna kurnav olla: enamik aega kulub õpetamisele, uurimistööle ning üliõpilaste innustamisele, et nad ikka tähtede poole pürgiksid. Ent on ka üksikuid, kes plagieerivad ja kasutavad lubamatuid otseteid, mis on vastuolus kõige sellega, mille eest meie õppejõududena seisame. Selles kassi ja hiire mängus pole midagi uut ning mõlemal poolel näib olevat arenemisvõimalusi.