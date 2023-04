Avalikustame töös oleva Venemaa operatsiooni. Läänemere hirmujuttude abil luuakse uut mõjuvõrgustikku

Eesti Päevalehe valduses on kolm kuud tagasi Venemaal koostatud dokumendid, mis paljastavad just praegu ettevalmistamisel oleva mõjutusoperatsiooni. Operatsiooni keskmes on Läänemere tervislik seisund ja selle lõppeesmärk on õhutada Balti riikides NATO-vastaseid meeleolusid.