ARVUSTUS | Võigas veretöö ei aegu. Krapsakas naisdetektiiv pühib kõrvale heidetud juhtumilt tolmu

Osal krimiseriaalidel on ülesehituse puhul range mall, mille tippajaks võib pidada „CSI kriminalistide“ ja selle sõsarate võidukäiku 2000ndatel aastatel. Episood on üldjuhul 40-45 minutit pikk ja sellesse mahub mõrvajuhtum või isegi mitu. Osa lõpuks on mõrtsukas selgunud. Tempo on haarav, ent sisu pinnapealne. Meenub mitmeid näiteid sarjadest (nt „Castle“), kus episoodi hakul vahetavad uurijad ühe tunnistajaga paar sõna. Taas näeb kõnealust tunnistajat alles osa lõpus, mil selgub, et tema ongi kuritöö autor.