Tondiraba jäähalli koridoris, kus müüakse mängijate vorme ja litreid, räägib pikka kasvu mees eesti keeles oma naise ja kahe lapsega, seljas vana Eesti koondise särk, taga kiri „Petrov“. Rahvast on palju ja rääkija nägu pole näha, kuid vaevalt on tegu ehtsa ründaja Aleksandr Petroviga, ainuüksi kelle nägemisest hakkasid Itaalia väravavahid värisema. Vaevalt et see on sama mängija, kes kogus Milano meeskonnas 31 matšis 60 punkti ja viis klubi Alpi liigasse.