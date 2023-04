Majandusminister Tiit Riisalo: Riia linnapea nägu läks rõõmsaks, kui ta kuulis Eesti majutuse maksutõusust

Uus majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (Eesti 200) möönab, et suurele majutussektori käibemaksu tõusule, mis on uue koalitsiooni maksuplaanide osa, päris pidurit tõmmata ei ole otstarbekas. Aga ta on rahandusministriga eri arvamusel kavandatava maksutõusu elluviimise tempo kohta. Vaja on põhjalikult kaaluda, et endale näppu ei lõikaks.