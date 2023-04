Keijo Lindeberg: vastuvõetamatud hüvitised - raske tervisekahju eest 5000, laimu eest 15 000 ning surma põhjustamise eest 30 000 eurot

Kui võtta seisukoht, et 15 000 euro suurune hüvitis teise inimese laimamise ehk tema suhtes valeväidete esitamise eest on õiglane, siis milline peaks olema hüvitis inimesele raske tervisekahjustuse või surma põhjustamise eest? Seejuures on oluline arvestada sellega, mis on kahju hüvitamise eesmärk.