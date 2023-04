JUHTKIRI | Lootuse, et see valitsus kaasab, võib juba surnuks kuulutada

Nüüd saab astuda sammu edasi valitsuskoalitsiooni tümitamisest selle eest, et nad valimiskampaanias maksude tõstmisest ei rääkinud, ja hakata kritiseerima eelnõusid, mis sel nädalal avalikustati. Ainult kõige kõvema pähkli – automaksu – kohta ei ole rahandusministeerium eelnõu veel avaldanud. Käibemaksu, tulumaksu ja aktsiiside kohta on need olemas.