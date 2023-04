KULTUURIBIIT | Näitleja Klaudia Tiitsmaa playlist

Ugala hooaja viimaseks uuslavastuseks on Ringo Ramuli „Head lapsed“. Lavastuse aluseks on 2009. aasta kreeka film „Koerahammas“ („Kynodontas“), mille stsenaristid on Yorgos Lanthimos ja Efthymis Filippou ning režissöör Yorgos Lanthimos. Film kandideeris parima võõrkeelse filmi Oscarile ja võitis Cannes´i filmifestivalil programmi „Un Certain Regard“ peapreemia. „Koerahamba“ ainetel on Ugala lavastuse jaoks loonud teksti dramaturg Roos Lisette Parmas.