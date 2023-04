POLIITKOLUMNIST | Irja Lutsar: rahakülvid mõjutavad sündimust vaid lühiajaliselt. Aga seadus ei luba toetusi täpsemalt suunata

Eesti on peretoetuste osakaalu osas OECD riikidest koos Rootsi ja Luksemburgiga kolme esimese hulgas. Kulutame sellele umbes 3% sisemajanduse koguproduktist. Silma hakkab ka, et just viimastel aastatel on peretoetused meil kiiresti tõusnud. Erinevalt Rootsist aga kulub meil 80% toetusest sularahana peredele jagades ning vaid 20% läheb teenustele. Sealjuures Rootsis läheb teenustele umbes pool peretoetustele suunatud summast.