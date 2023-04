MTÜ Õiglase Riigi Nimel: valitsuse pakutud lahendus on poolik, lapsetoetus olgu võrdne!

Me leiame, et häid valikuid perehüvitiste seaduse ümber kujunenud olukorra lahendamiseks kahjuks enam järele jäänud ei ole, sest suuremate perede toetuse samaks jätmine, nagu ka väiksemate perede toetuse märkimisväärne järeleaitamine, ei tule majanduslikult kõne alla. Praegusesse olukorda oleme jõudnud mitmete eelnevate lühinägelike sammude tõttu, seega ei nõustu me seisukohaga, et mistahes seaduse kiire muutmine peale selle vastuvõtmist oleks alati taunitav, vaid lähtuda tuleks konkreetsest olukorrast.