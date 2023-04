Tanel Talve: teeks tegutsemise asemel veel ühe analüüsi? Või koolituse teemal, kuidas koolitada koolitajaid?

Lõputud analüüsid, arengukavad, mudelid, arutelud, kaasamised - tegelikult me ju teame ammu, kus on kitsaskohad ja kuidas neid lahendada. Millegipärast kulub aga väga palju raha ja väärtuslikku aega järjekordsete teoreetiliste mudelite väljamõtlemiseks ning siis juba nende mudelite elluviimise mudelite analüüsimiseks. Tundub jabur jutt? Aga just selliseid mõtteid ja lauseid ja mis kõige hullem - tegutsemist on meie riigis jaburalt palju.