MÄLUPANK | EKI keeletehnoloog: eesti keele suurte võimaluste aken on avatud. Tekitame miljonitele inimestele eesti keele sõltuvuse

Hiljuti võisime uudistest lugeda, kuidas Ida-Virumaal ja mujalgi on huvi eesti keele õppimise vastu järsult tõusnud, aga õpetajaid napib. Selge on see, et eesti keele omandamise tugisammas on hea õpetaja. Küll aga saab kasutada digitehnoloogiat, et õpetajate tööaega säästa, vaeva vähendada ning lubada igal heal keeleõpetajal tulemuslikult ära õpetada isegi kümme korda rohkem uusi eesti keele kandjaid kui seni.