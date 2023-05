Sibulad ja seedehäired. Erdoğan läheb valimistele enneolematult nõrgana, ent ka vastane on habras

Kui üks telekuulsusest toidukriitik sotsiaalmeedias selleteemalise kurtmisega laineid lõi, kaebasid Erdoğani toetajad, et türklased on ära hellitatud. „Kuna inimestele on kingitud vabadus, siis on neil võimalik unustada kõik need pahandused ja alandused, mis kaasnesid orjaikkega,“ kirjutas valitsusmeelses meedias Erdoğani lähikondlane Yasin Aktay. „Sibulad on selle nostalgia väljendus.“