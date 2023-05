Gert Jostov: kus asub tänapäeva Tallinna kesklinn? Mida ägedam linn, seda raskem on kesklinnas liigelda!

Kesklinn on koht, kus inimesed on, elavad ja töötavad, kus käib elu. Elu liigub aga eri suundades ning konkurents on väga tihe. Edukas kesklinn lööb kogu linna vere käima. Tallinnal on tänaseks tekkinud mitu südant, sõltuvalt sellest, millega inimene tegeleb ja kuidas elab. Äriinimeste kesklinn on sootuks mujal kui turistidel, koolilastel või pensionäridel. Kas mitme südamega linna tervis on korras?