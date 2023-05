Teadlane koolikatsetest: me loome halbolu, mitte heaolu

Sirli näeb, et lapsi vajutab lössi hirm tuleviku, täpsemalt heasse keskkooli pääsemise pärast. Sirli poeg Karl on intelligentne, loominguline, kunsti- ja muusikahuviline. Ja ta õppis hästi. „Ta alustas septembris ka üheksandat klassi entusiastlikult. Septembris-oktoobris olid viied. Novembris tulid neljad. Siis juba tuli matemaatikas esimene kaks. Ja ometi aasta eest olid ka matemaatikas isegi jooksvad hinded viied!“ kirjeldab Sirli. Ta on hinnete languse põhjust otsides oma mõttes kõik läbi kamminud: peresuhted on korras, poeg ei käi üheski erakordselt kurnavas trennis, pole tema elus ka värsket armumist, mis pea pilvedesse tõstaks, ega ühtegi muud võimalikku välist tegurit.