KÖÖGI KOMANDO | Bella pizza. Orm Oja uus pitsarestoran võlub vahemereliku õhkkonnaga

Suurema kärata avas üks pealinna tuntumaid peakokki ja „MasterChefi“ saate juht Orm Oja oma uue söögikoha, mis asub peaaegu tema senise vanalinna restorani vastas. Endisesse Reval Cafésse (uue pitsakoha kompanjonid on kuuldavasti Reval Café omanikud) on loodud pitsarestoran, kus on enneolematult tähtsal kohal meeleolu – see saab sisse astudes kohe selgeks. Ruudulistest plaatidest põrand ja ruudulised seinad, hiigelpeeglid ja taevased tegelased laemaalil, saatjaks Vahemere lauluviisid, mis sotsiaalmeediat uskudes kasvavad restoranis teinekord lausa väikestviisi itaalia laulupidudeks.