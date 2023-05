Uus festival tulekul! Laste džässifestival Kräsh avalikustas programmi

Jazzkaare produtsent Eva Saar rõõmustab: „Oleme õnnelikud, et Jazzkaare üks pikaajalisi unistusi on täitumas – laste džässifestivali abil saame lapsi ja noori tuua muusikale lähemale.“ Festivali sisu on kokku pandud laste huvidest lähtuvalt: „Põhiprogrammi luues võtsime arvesse noorte enda muusikalisi eelistusi. Nii on kahepäevase džässipeo peaesinejateks Eurovisioonil Eestit esindav lauljatar Alika, vokaalvõlur ja muusik Kadri Voorand koos löökpillimängija Silver Sepaga, laulu ja tantsuga särtsakaid elamusi loov Tanja Mihhailova & Band, Eesti räpitaeva staar villemdrillem koos Eesti Laulult tuntud popmuusiku Karl Killinguga ja pere kõige pisematele mõeldud lustakas Lolala kontsert-etendus,“ lisab Eva Saar.

Festivali üks peaesinejatest Alika Milova jagab elevust: „Mäletan eredalt, kuidas ise muusika juurde jõudsin ning kui oluline on avastada muusikapisik enda seest juba noores eas. Laste džässifestival Kräsh on suurepärane viis toomaks lapsed juba madalast east muusika juurde ning anda neile võimalus oma annete avastamiseks ja arendamiseks. Seetõttu rõõmustan väga, et saan festivalil nii heade muusikutega koos üles astuda ning seeläbi loodetavasti ka inspireerida noori sukelduma rütmimuusika ägedasse maailma. Kutsun kõiki noori ja peresid meiega koos juunikuus kräshima!“