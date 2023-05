Venemaa suurim ametiühing jättis juba ära 1. mai tähistamise ja Ukrainaga piirnevad regioonid teevad sama võidupüha paraadidega, et „mitte provotseerida“ Ukraina armeed. Venemaa juhtkond hoiatab rahvast, et võidupühal hoitaks sõjalistest objektidest eemale. Populaarne surematu polgu marss, kus inimesed hoiavad käes teises maailmasõjas hukkunud sugulaste portreesid, on aga viidud üle internetti.