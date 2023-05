„Eestlaste janu uute toodete järele on märkimisväärne. Soomlased näiteks ei tunne kausisalatite vastu siiani mingit huvi.“

Telekokk Jazzi abilisena kuulsust kogunud Vambola Moores on nüüdseks kokaametit pidanud pea 30 aastat.

Kui Vambola Moores (45) 2008. aastal Lunden Foodsi tootearendajaks siirdus, valmis seal iga päev umbes 400 kilo söögikraami. Soome perefirmale kuuluvas tehases olid kasutusel Turu vanglast ostetud köögiseadmed, sh kolme kangiga aurukatel, mis töötas laes ja seintel olnud torusid mööda majja tulnud auru jõul. Kui kraanid lahti keerati, hakkasid torustik ja katel rappuma ja värisema. Kuigi kontrast äsja tema käe all valminud modernse ja mugava Rimi kulinaaria köögiga oli suur, arvas praeguseks juba ligi 30 aastat kokana töötanud Vambola, et ongi just huvitav, kui saab ise midagi uut käima lükata. Praegu valmib samas kohas moodsa masinapargi ja sisustusega ruumides iga päev kümme tonni tooteid, mille hulgas vähemalt 30 000 võileiba.