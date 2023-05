JUHTKIRI | Laseme ahnete müüjate hindadest õhu välja

Pärast koroona- ja energiakriisi aegset riiklike toetuste orgiat on tarbijatel paras aeg meelde tuletada, et tegelikult elame endiselt turumajanduses, kus suurema osa hindu paneb paika nõudluse ja pakkumise vahekord. Ärme unustame, et ka meie ostuotsustest oleneb see, kui palju müüjad ja tootjad saavad hindu tõsta.