Ukraina eitab Vene süüdistusi Kremli ründamises: seda tegid pahased venelased, droone saab osta turult

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi kantselei nimetas teadet lavastuseks. Kantselei nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et tõenäoliselt valmistub Venemaa õigustama suurejoonelist Ukraina-vastast terrorirünnakut. Enne droonirünnaku teadet kuulutasid Krimmi võimud, et okupeeritud poolsaarel on vahistatud rühm Ukraina sabotööre. Podoljak nimetas seda teadet samuti provokatsiooni osaks.