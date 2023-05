FOTOD | Nigulistes avatud Michel Sittowi tööde näitus räägib uue loo Tallinnast kui 16. sajandi kunstikeskusest

Soov pöörata tähelepanu Michel Sittowi Tallinna töökojale tõstatas ühtlasi vajaduse vaadelda Tallinna hiliskeskaegset kunstiproduktsiooni ning asetada see laiemasse Läänemere piirkonna konteksti. Tallinnas loodud teoste ja siin tegutsenud meistrite uurimist on senini raskendanud see, et alles on vaid üksikuid kunstiteoseid, mida saab siduda konkreetsete siin töötanud meistrite nimedega. Hõlmates uurimisse ka lähimaades säilinud teosed, on võimalik luua ettekujutus hiliskeskaegsest Tallinnast kui tärkavast kunstikeskusest, mida kaudselt kinnitavad ka kirjalikud allikad. Siin olid ühel ajahetkel koos väga kõrgetasemelised erinevatest Euroopa keskustest pärit meistrid ning nendega samaaegselt töötas kodulinnas ka Michel Sittow. Tollaste meistrite loodud või neile omistatavaid teoseid seovad sarnane käekiri ja kujutamisviis, mida me mujal Läänemere piirkonnas samal ajahetkel ei leia. Näituse võtmeteoseks on Bollnäsi püha hõimkonna altariretaabel, milles saavad stiililiselt kokku nii Tallinna Kannatusaltari välistiibade maalid kui ka Oleviste Maarja kabeli idaseinas asuva Hans Pawelsi kenotaafi skulptuurid. Samadele meistritele võib omistada ka tõenäoliselt Tallinnas raiutud Liivimaa ordumeister Wolter von Plettenbergi ja neitsi Maarja elusuuruses skulptuurid, mis asusid Riia linnuses. Selliste teoste nagu Bollnäsi altariretaabel ja Läti Ajaloomuuseumi kogusse kuuluva ordumeister Plettenbergi elusuuruses raidskulptuuri Tallinnasse tulek on erakordne. Nii haruldased ja suuremõõtmelised kunstiteosed reisivad haruharva ning nende saabumine „sünnilinna“ on väga eriline sündmus.