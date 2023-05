ARVUSTUS | Eepiline õuduskomöödia keerab närvid krussi, ent ahvatleb ikka uuesti vaatama

„Kõigi Beau hirmude“ lavastaja ja stsenarist Ari Aster on paljudele tuttav judinaid tekitavate filmidega „Midsommar“ („Jaanipäev“, 2019) ja „Hereditary“ („Pärilik“, 2018). Need kaks on žanrilt selgemalt õudusdraamad. Värske linateos on sootuks midagi muud. Draama, õudukas, komöödia – segu sellest kõigest ja absurdimaiguliselt. Inimesi hukkub murdu, aga see ei pane võpatama nõnda kui eelmiste filmide puhul. Situatsioonid on teistsugused.