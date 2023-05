Kauksi Ülle: me ei tegele separatismiga, vaid oma keele ja maa kaitsmisega

Aprilli lõpus toimus esimene Võro kongress, kus võrokesed end põlisrahvaks kuulutasid. Nursipalu harjutusvälja laiendamisest ajendatult kokku kutsutud kongressil valiti vanematekogu peavanemaks kirjanik ja kongressi algataja Kauksi Ülle. Ta on aastakümneid seisnud võro keele ja kultuuri eest, kuid viimasel ajal on mure nende pärast kasvanud.

Endi põlisrahvaks kuulutamine tekitas laiemalt üksjagu arusaamatust. Kauksi Ülle (60) sõnul on väide, et Võromaa nn aktivistid taotlevad Nursipalu laienduse pärast piirkonnale autonoomiat, puhas vale. Seejuures ei salga ta, et on pettunud nii riigis kui ka ajakirjanduses. „Meil ei ole laual ühtegi eelnõu Võromaa Eesti vabariigist lahkulöömise kohta. Me lihtsalt soovime, et Võromaa, võro keel ja meie territoorium peaksid veel palju põlvi vastu,“ räägib Kauksi Ülle.