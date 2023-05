EPL KIIEVIS | Väikese Griša ema hukkus raketirünnakus. Vanaisa: nüüd peame naisega veel 15 aastat vastu pidama

Viieaastane Kiievi poiss Griša Blinovskõi on orb. Tema ema Oksana Leontjeva sai surma 36-aastasena raketirünnakus, kui ta parasjagu haiglasse tööle sõitis. Isa oli surnud enne sõda, 2021. aastal äkksurma. Lugu puudutas Ukraina avalikkust nii sügavalt, et inimesed panid raha kokku ja ostsid poisile uue kodu.



Grišale öeldi alguses, et ema läks tööle ja tööd on palju. Seda on varemgi juhtunud, et ta jäi töölt tulles hilja peale. Paar päeva pärast tragöödiat küsis Griša vanavanematelt: „No mis ta ei tulegi enam koju või?“