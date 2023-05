Raimond Kaljulaid: maksumuudatused süvendavad ebavõrdsust. Eesti julgeoleku õõnestajad seda ainult igatsevad

Kohati oli see lausa naljakas, kuidas valimiste eel räägiti praktiliselt kõigest julgeoleku võtmes. Tavapärane maaelu- ja põllumajanduspoliitika kujundati „toidujulgeoleku“ tagamise küsimuseks ning energia varustuskindlus rebränditi „energiajulgeolekuks.“ Oli isegi valimisloosung „Terveolek on julgeolek,“ mis kõlas hästi ja omas ka sisu - vähesest liikumisest tulenevad terviseprobleemid on tõesti seotud riigikaitse vajadustega.