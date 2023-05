JUHTKIRI | Haigushüvitiste vana korra juurde naasmine on vale

Tööandjad ja osa poliitikuid kardavad, et kui haiguspäevi heldelt hüvitada, siis jäävad inimesed liiga kergekäeliselt haiguslehele ja võivad süsteemi kuritarvitada. Kindlasti juhtub seda, sest haiguslehe saamiseks ei pea tihti ju isiklikult perearsti juurde minema. See on paljuski inimese aususe küsimus, kas ta jääb haiguslehele sellepärast, et on päriselt haige, või lihtsalt ei viitsi tööle minna.