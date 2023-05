Andres Kaarmann: mingil juhul pole Eesti edukuse olulisim mõõdupuu laste arv peres

Tõsi see on, et viimased valitsused on Eesti juhtinud viimaste aastakümnete suurimasse eelarvekriisi. Kiirustades ja läbimõtlemata vastu võetud otsused on tekitanud riigieelarvesse ligi kahe miljardi euro suuruse augu, mida nüüd üritatakse lappida uute maksude, maksutõusude ning kulude kärpimisega.