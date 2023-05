PÄEVA TEEMA | Vladimir Svet: minagi seisan ummikutes. Mul on seoses sellega kaks uudist

Esiteks, piirangud ja nendega kaasnevad ebamugavused on ajutised. Tänavaehitus on tehnoloogiliselt keeruline ja aeganõudev protsess: lisaks nähtavale linnaruumile uueneb ka kogu maa-alune taristu ehk kõikvõimalikud torustikud. Trammiliini rajamine on ehituslikus plaanis veelgi keerulisem. Siiski, tallinlased väärivad parimat linnaruumi ning selle loomine käibki meie silmade ees. Linnaruumi arendamisel lähtume eeskätt jalakäijate huvidest - tänavatel peab olema mugav ja turvaline eelkõige jala liikuda.