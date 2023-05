PÄEVA TEEMA | Tanel Kiik: hüvasti tasustatud haiguspäevad! Valitsus naaseb 2009. aasta kriisiaegse lahenduse juurde

Haiguslehtede hüvitamine alates teisest päevast toetab inimeste vastutustundlikku ja terviseteadlikku käitumist ning tagab neile majandusliku kindlustunde ka haigestumise korral. Samuti on mistahes nakkushaiguste leviku piiramisel väga oluline, et inimesed jääksid koju ja raviksid end juba esimeste sümptomite tekkimisel. Just neil põhjustel minu ministriks oleku ajal inimestele soodsama haigushüvitiste korra kehtestasimegi.