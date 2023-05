Riina Solman: Reformierakond paneb toime sajandi pettuse

Sooneutraalsest abielust kõnelemisel on püütud jätta valet muljet, et ainus vastuolu on kiriku- ja usuinimestega. Küsimuses on ebaõiglaselt vastamisi asetatud vähemused omavahel - usklikud on ju samuti vähemus. Kirikuinimesi naeruvääristatakse avalikult, lausa ilgutakse, sest usklikud käituvat abieluvõrdsuse küsimuses jäigalt üksnes seetõttu, et piibel seda nõuab. Usuküsimus ei ole siin paraku ainuke mõõde.