Andrei Terekhov: Keskerakond on oma poliitilised kombitsad vene koolide õpilaste sekka surunud

Keskerakond on Tallinnas võimul olnud juba 20 aastat. Selle ajaga on nad hakkama saanud nii mõnegi teoga: korruptsioon, raha raiskamine, populism jne. Olles ise Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õpilane ja õpilaseesinduse liige, on mulle minu ja teiste linna koolide puhul silma jäänud Tallinna võimupartei ideoloogia vaadete pealesurumine ja propageerimine koolide juhtkonna poolt.