PÄEVA TEEMA | Karmen Joller: on igati mõistlik, et riik enam esimesi haiguspäevi ei hüvita

Ma arvan, et see on igati mõistlik plaan. Koroonapandeemia ajal kehtestatud ajutine haiguspäevade kompenseerimise kord, kus tervisekassa maksis kinni kolm esimest haiguspäeva, maksis kokku umbes 30 miljonit eurot aastas. Kogukulu töövõimetuslehtedele on umbes 140 miljonit eurot aastas. Hiljuti tõsteti meedikute palka umbes 20% - sellele kulub samuti umbes 30 miljonit eurot aastas.