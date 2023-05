Ukraina suurim klassikalise muusika festival Odessa Classics toimub taas Eestis

Festivali peakülaliseks on teist aastat järjest maailmakuulus viiuldaja Daniel Hope, kes esineb Estonia kontserdisaalis 25. ja 26. mail kahe erineva programmiga.

Festivali Odessa Classics asutaja ja kunstilise juhi Alexey Botvinovi sõnul on tal hea meel, et Eesti korraldajad, publik ja toetajad on valmis juba teist aastat järjest andma festivalile peavarju. „See on hindamatu väärtusega toetus, sest vaatamata kultuurielu pistelisele toimumisele Odessas ja Ukrainas laiemalt, ei tuleks rahvusvahelise festivali korraldamine selle ebaõiglase sõja tingimustes kõne alla“, sõnas Botvinov.

Tema sõnul saabub Tallinnasse esinejaid kokku kuuest riigist. „Meie programmis on Daniel Hope, Poola viiulivirtuoos Januz Wawrowski, Leedu noorema põlvkonna üks tuntumaid heliloojad ja interpreete Gediminas Gelgotas, Saksamaa tuntuim pianist Sebastian Knauer, juba aastaid emigratsioonis elav vene kirjanik Mihhail Shiskin ja mitmed teised maailmas tuntud loojad. Samuti on mul väga hea meel, et korraldajatel õnnestus festivali programmi meelitada eesti noored ja juba kõrget rahvusvahelist tunnustust leidnud muusikud Marcel Johannes Kits ning Karolina ja Hans Christian Aavik, kes astuvad üles Tartus“, ütles Botvinov.

Festivali pidulik lõpetamine toimub 7. juunil Estonia kontserdisaalis, millel esinevad Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja soleerib Alexey Botvinov. Eesti poolt korraldavad festivali Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja Kultuuripartnerluse SA.

Tänavust Odessa Classics festivali toetab rahaliselt ka Tallinna Linnavalitsus. Tallinn ja Odessa on sõpruslinnad juba 25 aastat. „Festivali täiemahuline korraldamine Odessas on Venemaa alustatud sõja tõttu mõeldamatu, aga paljud Eesti muusikud ja muusikasõbrad panustavad juba teist aastat nii oma aega kui raha, et selle olulise sündmuse traditsioon ei katkeks. Sisuliselt on festival kolinud sõja ajaks Tallinnasse eksiili ning meie jaoks on oluline muu abi kõrval hoida elusana ka sõpruslinna kultuurielu,“ sõnas Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.

Klassikalise muusika festival „Odessa Classics“ sündis 2015. aasta suvel festivali kunstilise juhi Alexey Botvinovi ideest muuta Odessa euroopalikumaks linnaks ja seista vastu Venemaa sõjalisele agressioonile. Festival on selle sünnist peale olnud tihedalt seotud Eesti külaliste ja toetajatega.