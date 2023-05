Moskva on enne võiduparaadi närvilisem kui kunagi varem

Dramaatilised kaadrid sellest, kuidas kaks drooni lendasid kolmapäeva varahommikul üle Kremli lossi müüride, külvasid Moskvas ärevust ja näitasid Venemaa pealinna haavatavust. Võimud on droonide lennutamise keelustanud ja alustanud ka GPS-signaalide blokeerimist, mille tulemusel näitavad taksoäpid, et autod sõidavad keset Moskva jõge. Politseile jaotati kiiruga binoklid, et nad lähenevaid droone paremini märkaksid.