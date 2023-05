FOTOD | Dokfoto keskuse uus näitus jutustab minifotograafia kaudu tundlikke fotolugusid

Kaasajal on väike formaat fotograafias harjumuspärane tänu erinevatele sotsiaalmeediaplatvormidele ja iga päev kaasaskäivatele kaameratele meie mobiiltelefonides. Näitusesaalides ja galeriides eelistatakse aga pigem suuremaid tööde vormistusi. On isegi levinud soovitus, et kui foto pole piisavalt hea, siis suurenda seda. Või et kuna inimesed ei ole harjunud enam süvenema, siis tuleks neid kaasata suurte formaatidega.