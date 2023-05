Digikunstnik IndieVFX ulmekaadrid Tallinnast on toonud miljoneid virtuaalturiste

„Tallinn on niisamagi väga filmilik keskkond,“ põhjendab IndieVFX Tallinna vaadete kasvavat populaarsust üle maailma. „Vanalinn kõigi oma värvidega ning selle taustal kõrguvad modernsed pilvelõhkujad - see on mu meelest juba iseenesest ideaalne virtuaalkunsti stsenaarium.“

Indiega on ühendust võtnud huvilisi erinevast maailma otsast, kes on digikunstist inspireerituna otsinud internetist kaarti ja pärinud täpsemat infot, et oma silmaga Eestit vaatama tulla. Kolmandik Indie jälgijatest on mõnest Balti riigist, Lätist nagu ta isegi aga ka Leedust või Eestist ning on rõõmsad nähes oma kodulinnast tehtud videote populaarsust üle ilma. Samas on suurem hulk jälgijaid, kes ei ole Indie sõnul ilmselt kunagi Eestis käinud ja siit impulsi saanud kohapeale vaatama tulla.

Tulevik on kätte jõudnud

Filmitud reaalsuse tulevikuvisiooniks loomisel istub Indie sõna otseses mõttes päevi arvuti taga, et välja tuleks võimalikult realistlik ettekujutus tulevikumaailmast. „Minu videote aluseks pole ainult kujutlusvõime, iga detail on läbi mõeldud, et sellel oleks võimalus lähitulevikus reaalsuseks saada. Olen tausta eelnevalt kokku kogunud ajaloost, teadusuuringutest ning sidunud teadmisega uutest tehnoloogiatest,“ räägib igapäevaselt tulevikureaalsust loov kunstnik ja tõdeb, et iga linn on unikaalne omal viisil, oma ajalooga. Kui see kõik kombineerida uute tehnoloogiatega, siis ongi tulemuseks huvitav ulmeline keskkond, mida vaataja saab ise avastada.

Digikunstnikuna on ta kindel, et reaalsus ja virtuaalsus on järjest enam omavahelises sümbioosis. Kõmu pakkuv tehisintellekti võidukäik on üks selle kinnitus ning kõrgelt arenenud AI, millele on antud robotkeha ja lisaks erinevad tehnoloogilised vidinaid lisaks, on tulevik, mis on juba kätte jõudmas. Praegu ongi tema sõnul parim aeg alustada keeruliste tehnoloogiate õppimisega. Internet on võimalus, kus saab õppida erinevaid valdkondi lühikese aja jooksul.

Ulmeromaanidest VFXni