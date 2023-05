ARVUSTUS | „Cyrano de Bergerac“ mõjub kurva hoiatusena

Eino Tambergi 1974. aastal kirjutatud ooperit „Cyrano de Bergerac“ peetakse üheks Eesti aegade parimaks muusikaliseks lavatööks. Kuuldavasti hoolis ka helilooja teosest väga ning käis Estonia teatris partituuri aina uusi parandusi ja kohendusi tegemas. On suurepärane, et see imeline lavateos on nüüd jõudnud ka Vanemuise teatri lavale ja taas publiku ette.