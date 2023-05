REISIKIRI | Kevadine Edinburgh. Mööda munakive edasi ja veidi ajas tagasi

Esimesel päeval võtsime suuna Dean Village’ile, mis on kuulus oma Instagrami-vääriliste vaadete poolest. Tegemist on umbes 16. sajandi maalilise külaga, mis asub üsna kesklinna lähedal. Sinna jõudes on tõesti tunne, et oled läinud ajas tagasi ja sattunud väiksesse külakesse, kus tahaks lihtsalt jõe ääres istuda ja loodust nautida. Ent peab arvestama, et ilusa ilmaga on seal palju külastajaid, nii et tuleb varuda veidi aega ja kannatust.