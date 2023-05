Evelyn Sepp kurjustab Jolleriga: haiguspäevade hüvitamisel pole mingit loogilist seost koroonaga

Usun, et ka poliitik-perearst Jolleri kolleegid on nõus sellega, et neil on niigi liiga palju tööd ja et ravijärjekorrad on liiga pikad tänagi ning oleks parem, kui sellise vastutustundetu praktika juurde teadlikult ja tahtlikult ei naastaks. Eesti inimesed on muudest toimetulekuärevusest süvenevate vaimse tervise probleemidega praegu käpuli. Seega on tegemist päris pöörase mõttelõngaga...