Eestisse rakettide eest pakku tulnud ukrainlane on statistika järgi peamiselt kas tööealine naine või alla 20-aastane noor, suur osa neist on vanuse järgi hinnates ilmselt õpilased. Huvitaval kombel elab kaks kolmandikku tööealisi naisi siin oma partneriga. Siinkohal tuleb arvesse võtta, et osa ukrainlasi pageski just Eestisse, sest nende elukaaslane töötas juba varasemast siin.