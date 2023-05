PÄEVA TEEMA | Kersti Sarapuu: üleolev Reformierakond ise kutsus kurja välja

Reformierakonnal puudub igasugune soov maksumuudatuste üle sisulist debatti pidada. Valitsuse ainus eesmärk on maksutõusud jõuga läbi suruda. Lausa piinlik on Võrklaeva valearusaam, et majutusasutuste hind ei muuda märgatavalt turistide eelistusi Eesti kui sihtkoha valiku. Meediast saime juba lugeda, et Riia linnapea hoiab pöidlaid pihus, et Eestis hinnad tõuseksid.