Maris Lauri: tahate toetusi? Siis tuleb ka riiki toetada

Alustuseks on maksukulu inimese jaoks halvasti prognoositav. Kõrgema maksumääraga karistatakse neid madala või keskmise tuluga inimesi, kellel sissetulek tõuseb. Levib valearusaam justkui oleks tulumaksumuudatused rikastele raha jagamine. Väga kummaline on kuulata oponente, kes väidavad, et Eesti keskmist palka või sellest pisut enam teenivad õpetajad, politseinikud või medõed on rikkurid.