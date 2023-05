Salaja Venemaale tehnoloogiat vedavate riikide pidu hakkab lõppema

See oleks EL-i sanktsioonipoliitika põhimõtteline muutus. Lääne juhtriigi USA puhul on selline „sekundaarsete sanktsioonide“ ähvardus käinud automaatselt kaasas, kui sealne rahandusministeerium võtab meetmeid teiste riikide või välismaal tegutsevate isikute vastu. See tähendab, et USA ühepoolseid samme peavad arvestama ka kõik ülejäänud riigid, kes ei taha USA viha enda peale tõmmata. Brüsselis on kolmandate riikide vastutegevusele seni läbi sõrmede vaadatud, ehkki märgid USA-ga samas suunas liikumisest on olnud õhus juba varem.