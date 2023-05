„Nad rääkisid viis minutit. Lõpuks tulistas wagnerlane Sašat selga.“ Droon jäädvustas venelaste sõjakuriteo

Hiljuti teatas Ukraina armee Oleksandri abikaasale Olenale, et wagnerlased võtsid ta mehe haavatuna vangi ja lasid maha. „Mulle öeldi, et teda tulistati selga ja ta on surnud. Ma ei tahtnud seda uskuda, olin kindel, et ta langes haavatuna vangi. Siis öeldi mulle, et tema hukkumisest on kaks videot,“ meenutab Oleksandri lesk Olena.