JUHTKIRI | Juntimise kriitikud vaadaku peeglisse

„Meie kõik saadikud tegid ettepanekuid nii, et neile vastus oleks „ei“, sest me oleme välja öelnud, et igal juhul teeme „ei“ kampaaniat,“ kirjutab praegune peaminister Kaja Kallas 2021. aastal sotsiaalmeedias. Veel hiljem hakkab talle 1990-ndate algul „juntimisena“ tuntuks saanud obstruktsioon nii meeldima, et ta on valmis seda rakendama koguni omaenda valitsuse peretoetuste eelnõu vastu.